У нового главного наставника "Барселоны" Рональда Кумана возник конфликт с руководством клуба. Стороны не сошлись характером в трансферных целях.

Нидерландский тренер стремится подписать земляка Вейналдума, который играет за "Ливерпуль", а в планы менеджмента каталонцев не входит такой трансфер. Об этом сообщает журналист Тоби Альтшаффль в Twitter.

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Конфликт интересов

Боссы "Барселоны" намерены вернуть Тьяго Алькантару из мюнхенской "Баварии". Руководство клуба уже вроде вышло на связь с окружением футболиста. Клуб делает все возможное, чтобы уговорить Кумана изменить свое мнение.

UPDATE: FC Barcelona wants Thiago, Koeman wants Wijnaldum.

Barça put pressure on Koeman to change his mind: there has already been contact between Barcelona and the player environment. The question is who fulfills the transfer requirements of #fcbayern: Barça or #LFC? #thiago — Tobi Altschäffl (@altobelli13) September 7, 2020

Как сообщает издание ESPN, ждать Тьяго в "Барселоне" не стоит, вероятно в Испанию переедет именно голландец. А Тьяго скорее всего может пополнить расположение "Ливерпуля".

Thiago no vendrá al Barça... — moisESPN (@moillorens) September 7, 2020

Среди приоритетных для подписания игроков голландский наставник назвал также нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса, полузащитника "Аякса" Донни ван де Беека и защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсию.

Также наставник хочет подписать звезду "Лиона" Мемфиса Депая. Игрок хорошо известен Куману по выступлениям в сборной Нидерландов, которую специалист возглавлял с 2018 года.