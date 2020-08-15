Защитник "Барселоны" Жерар Пике заявил, что готов уйти из клуба, если это принесет команде положительный результат в будущем. Он считает, что нужно провести изменения во всей структуре каталонцев.

Футболист был очень эмоциональным после разгромного поражения в матче Лиги чемпионов против "Баварии" (8:2). Он назвал игру команды ужасной и добавил, что такой матч футболисты демонстрируют уже не в первый раз, цитирует Marca.

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"Барселона" в пропасти

Он надеется, что каждый из футболистов вынесет из этого матча правильный урок. Пике считает, что нужны внутренние изменения, чтобы вытащить команду из пропасти.

Испанец готов покинуть каталонцев, если это потребуется. Жерар заявил, что изменения надо провести во всех структурах клуба. Нужна новая "кровь", которая добавила бы команде свежести.