Неожиданный информатор Селезнев

О скандальном эпизоде с игроками Колоса еще никто не забыл. Зато появляется немало новой информации. Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов признался, от кого узнал о выходке пьяных футболистов из Ковалевки.

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Не поверите от кого узнал об истории Колоса с поездом – от Евгения Селезнева. Смотрю сообщение в WhatsApp, пишет: "Что, опять я наливал?"

– сказал Денисов.

Напомним, что Селезнев 2 сентября стал игроком Колоса, но сыграл за ковалевцев лишь 12 матчей, в которых отметился 5 голами. После чего был изгнан из клуба из-за грубого нарушения дисциплины.

Якобы футболист приехал на игру в нетрезвом состоянии. Сам Евгений отрицает такую информацию, которую подает клуб. А причиной пропуска игры назвал проблемы с ахиллами.

Такими словами Селезнев дал понять, что Колос зря так низко повел себя с футболистом и указал ему на дверь.

Неприятная ситуация с пьяными игроками Колоса