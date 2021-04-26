Неожиданный информатор Селезнев
О скандальном эпизоде с игроками Колоса еще никто не забыл. Зато появляется немало новой информации. Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов признался, от кого узнал о выходке пьяных футболистов из Ковалевки.
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Не поверите от кого узнал об истории Колоса с поездом – от Евгения Селезнева. Смотрю сообщение в WhatsApp, пишет: "Что, опять я наливал?"
– сказал Денисов.
- Напомним, что Селезнев 2 сентября стал игроком Колоса, но сыграл за ковалевцев лишь 12 матчей, в которых отметился 5 голами. После чего был изгнан из клуба из-за грубого нарушения дисциплины.
- Якобы футболист приехал на игру в нетрезвом состоянии. Сам Евгений отрицает такую информацию, которую подает клуб. А причиной пропуска игры назвал проблемы с ахиллами.
Такими словами Селезнев дал понять, что Колос зря так низко повел себя с футболистом и указал ему на дверь.
Неприятная ситуация с пьяными игроками Колоса
- В ночь с 4 на 5 апреля Колос возвращался в Ужгород после матча с Минаем. Четверо футболистов отправлялись домой отдельно от команды и наделали шума в поезде.
- Они в состоянии алкогольного опьянения устроили дебош. Участниками инцидента стали Владимир Лысенко, Вадим Милько, Вячеслав Чурко и еще один футболист, фамилия которого сразу не сообщалась. Впоследствии стало известно, что четвертым игроком был Кирилл Петров.
- Они шумно вели себя в своем купе, распивали спиртные напитки. А потом начали приставать к девушкам, которые ехали в соседнем купе с похорон своей подруги.
- Девушки вызвали правоохранителей. Однако те не задержали дебоширов.
- Укрзализныця уже направила письмо в Украинскую ассоциацию футбола с полным описанием события с участием спортсменов. Однако пока в УАФ никоим образом не отреагировали на такую позорную выходку футболистов.
- В клубе не опровергают информацию о таком случае. Но возмутились действиями журналистов, которые "не удосужились обратиться в клуб за комментариями".