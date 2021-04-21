В своем заявлении руководство клуба не стало опровергать информацию о таком случае. Но возмутились действиями журналистов, которые "не удосужились обратиться в клуб за комментариями". А также что во время написания материала "были использованы и распространены изображения и персональные данные других футболистов, которые никакого отношения к данной ситуации не имеют".

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"Официально заявляем, что никаких обращений, в том числе от правоохранительных органов, журналистов, СМИ, Укрзализныци или других участников данной ситуации на момент выхода вышеупомянутой статьи к нам не поступало", – говорится в сообщении Колоса.

Недовольные такой ситуации, в клубе решили, что "не намерены комментировать ситуацию постфактум".

При этом в заявлении никоим образом не опровергается информация, что пьяный дебош, который устроили игроки, таки имел место. В то же время клуб "осуждает любое противоправное и аморальное поведение, несмотря на личности, и выступает против подобных действий. В то же время мы убеждены, что "восстановление справедливости" вследствие порождения другой несправедливости является также аморальным".

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