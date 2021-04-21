В своем заявлении руководство клуба не стало опровергать информацию о таком случае. Но возмутились действиями журналистов, которые "не удосужились обратиться в клуб за комментариями". А также что во время написания материала "были использованы и распространены изображения и персональные данные других футболистов, которые никакого отношения к данной ситуации не имеют".
Подробнее Пьяные футболисты Колоса устроили дебош в поезде после матча с Минаем
"Официально заявляем, что никаких обращений, в том числе от правоохранительных органов, журналистов, СМИ, Укрзализныци или других участников данной ситуации на момент выхода вышеупомянутой статьи к нам не поступало", – говорится в сообщении Колоса.
Недовольные такой ситуации, в клубе решили, что "не намерены комментировать ситуацию постфактум".
При этом в заявлении никоим образом не опровергается информация, что пьяный дебош, который устроили игроки, таки имел место. В то же время клуб "осуждает любое противоправное и аморальное поведение, несмотря на личности, и выступает против подобных действий. В то же время мы убеждены, что "восстановление справедливости" вследствие порождения другой несправедливости является также аморальным".
Скандал с пьяными игроками Колосса в поезде
- 4 апреля Колос сыграл матч против Миная в Ужгороде. После игры команда на поезде возвращалась домой в ночь на 5 апреля.
- После этого в СМИ появилась информация, что четверо игроков команды в состоянии алкогольного опьянения устроили дебош. Участниками инцидента стали Владимир Лысенко, Вадим Милько, Вячеслав Чурко и еще один футболист, фамилия которого не сообщается.
- Они шумно вели себя в своем купе. А потом начали приставать к девушкам, которые ехали в соседнем купе.
- Девушки вызвали правоохранителей. Однако те не задержали дебоширов.
- Укрзализныця уже направила письмо в Украинскую ассоциацию футбола с полным описанием события с участием спортсменов. Однако пока в УАФ никоим образом не среагировали на такую позорную выходку футболистов.