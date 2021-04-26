Несподіваний інформатор Селезньов
Про скандальний епізод з гравцями Колоса ще ніхто не забув. Натомість з'являється чимало нової інформації. Директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов зізнався, від кого дізнався про витівку п'яних футболістів із Ковалівки.
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Колос виступив з офіційною заявою щодо п'яного дебошу футболістів у поїзді
Не повірите від кого дізнався про історію Колоса з потягом – від Євгена Селезньова. Дивлюся повідомлення в WhatsApp, пише: "Що, знову я наливав?"
– сказав Денисов. Нагадаємо, що Селезньов 2 вересня став гравцем Колоса, але зіграв за ковалівців лише 12 матчів, у яких відзначився 5 голами. Після чого був вигнаний з клубу через грубе порушення дисципліни. Начебто футболіст приїхав на гру у нетверезому стані. Сам Євген заперечує таку інформацію, яку подає клуб. А причину пропуску гри назвав проблеми з ахіллами.
Такими словами Селезньов дав зрозуміти, що Колос даремно так низько повівся з футболістом та вказав йому на двері.
Неприємна ситуація з п'яними гравцями Колоса У ніч з 4 на 5 квітня Колос повертався в Ужгород після матчу з Минаєм. Четверо футболістів вирушали додому окремо від команди та натворили шуму у потязі. Вони у стані алкогольного сп'яніння влаштували дебош. Учасниками інциденту стали Володимир Лисенко, Вадим Мілько, В'ячеслав Чурко і ще один футболіст, прізвище якого відразу не повідомлялось. Згодом стало відомо, що ч етвертим гравцем був Кирило Петров. Вони шумно поводилися у своєму купе, розпивали спиртні напої. А згодом почали приставати до дівчат, які їхали в сусідньому купе з похорону своєї подруги. Дівчата викликали правоохоронців. Однак ті не затримали дебоширів. Укрзалізниця вже надіслала лист в Українську асоціацію футболу з повним описом події за участю спортсменів. Однак поки що в УАФ жодним чином не зреагували на таку ганебну витівку футболістів. У клубі не спростовували інформацію про такий випадок. Але обурилися діями журналістів, які "не спромоглися звернутися до клубу за коментарями".