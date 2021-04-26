Несподіваний інформатор Селезньов

Про скандальний епізод з гравцями Колоса ще ніхто не забув. Натомість з'являється чимало нової інформації.  Директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов зізнався, від кого дізнався про витівку п'яних футболістів із Ковалівки.

До теми Колос виступив з офіційною заявою щодо п'яного дебошу футболістів у поїзді