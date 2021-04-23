Сначала сообщалось, что участниками инцидента стали четверо игроков Колоса. Однако было известно имена только трех из них – Владимир Лысенко, Вадим Милько и Вячеслав Чурко. По данным ведущих "ТаТоТаке", четвертый игрок, который был в купе – Кирилл Петров.

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Стоит добавить, что в Колосе отказались комментировать эту ситуацию, хотя и не опровергли ее. Зато по данным журналистов, клуб провел внутреннее расследование.

Согласно ему, четверо игроков действительно отправились поездом из Ужгорода в Киев отдельно от команды. В дороге они пили пиво. А ночью один из игроков, выйдя в туалет, ошибся, когда возвращался в купе. Поэтому случайно хотел попасть в купе к девушкам, которые ехали рядом. Именно это и напугало девушек. На шум вышел другой футболист – Милько, и указал на то, что Лысенко ошибся.

Но через несколько минут в купе к футболистам пришла одна из девушек с телефоном в руках. Оказалось, что она жена одного из бывших футболистов. И дала поговорить по телефону со своим мужем. Лысенко заверил, что ничего не произошло, и пообещал, что в дальнейшем тоже ничего не будет.

Но уже после этого девушки вызвали охрану. И по прибытии в Киев, на перроне был наряд полиции. Футболисты и другие пассажиры вагона были допрошены. Но ни один из них ничего не видел. Затем были показания девушек и игроков.

Но вместе с полицией был и депутат, который оказался знакомым одной из девушек. Именно он пообещал, что не оставит это дело просто так.