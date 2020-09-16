Каталонская "Барселона" может не досчитаться в команде лидера клуба Лионеля Месси. Если нападающего вызовут в сборную Аргентины, тогда каталонцы не смогут рассчитывать на аргентинца в ближайшие туры чемпионата.

Сборная Аргентины сыграет в октябре 2020 года два поединка в рамках отбора на чемпионат мира. Из-за этого капитан главной команды страны Месси скорее всего пропустит три тура чемпионата Испании, сообщает Mundo Deportivo.

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Сборная сыграет 8 и 13 октября с Эквадором и Боливией. Условия карантина обязывают клубы отпускать игроков в расположение сборных за 2 недели до начала самих матчей. Если Месси вызовут по такому принципу, то "Барселона" будет вынуждена обходиться без аргентинца в поединках в трех стартовых матчах нового сезона в Испании.

Какие матчи может пропустить Лионель Месси

"Вильярреал" – 27 сентября

"Сельта" – 30 сентября

"Севилья" – 4 октября

Ранее сообщалось, что звездный футболист сборной Аргентины Лионель Месси сможет сыграть в отборочных матчах. Аргентина успешно обжаловала дисквалификацию 33-летнего форварда.

Аргентинец хотел покинуть каталонцев и даже был в шаге от трансфера в "МанСити", но неожиданно остался в клубе. Месси сохранит при себе капитанскую повязку в "Барселоне". Боссы и тренерский штаб клуба решили не отбирать капитанскую повязку у Месси.

Новый главный тренер каталонцев Рональд Куман заявил, что хочет предоставить аргентинцу особый статус на поле. Месси сможет быть "свободным художником" в атакующей линии. Куман освободил форварда от защиты, теперь Месси должен возвращаться ближе к обороне при атаках соперника в ворота "Барселоны". Тренер каталонцев хочет также освободить аргентинца от того, чтобы он опускался в полузащиту для получения мяча.