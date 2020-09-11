Звездный футболист сборной Аргентины Лионель Месси сможет сыграть в матчах против Эквадора и Боливии. Аргентина успешно обжаловала дисквалификацию 33-летнего форварда.

Позитивную информацию для болельщиков сборной Аргентины сообщил президент аргентинской ассоциации футбола Клаудио Тапия.

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Дисквалификация Месси

Он рассказал, что дисквалификация главной звезды сборной была успешно оспорена, поэтому Месси сможет помочь команде в ближайших матчах.

С чего все началось. В матче за третье место Кубка Америки между Аргентиной и Чили Месси был удален с поля – он получил прямую красную карточку на 37-й минуте после столкновения с Гари Меделем. Это изъятие было довольно спорным.

После соревнований Лионель обрушился с критикой на КОНМЕБОЛ и заявил, что все подстроено ради победы на турнире Бразилии и обвинил организацию в коррупции. За это аргентинский футболист получил дисквалификацию на несколько месяцев. КОНМЕБОЛ выписал также штраф футболисту в размере 50 тысяч долларов, поэтому Аргентина подала обжалования и победила.

Что такое КОНМЕБОЛ?

Это орган управления футболом в Южной Америке, который объединяет футбольные федерации большинстве стран континента и является одной из шести континентальных конфедераций, входящих в ФИФА.

Месси выступает за сборную с 2005 года и провел за команду более 138 матчей, где 70 раз отмечался в воротах соперников.