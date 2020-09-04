Лидер "Барселоны" Лионель Месси может остаться в каталонском клубе. Звездный аргентинский футболист вроде бы передумал покидать "Барселону".

Авторитетное испанское издание Marca сообщает, что Месси планирует остаться в "Барселоне" еще на один сезон.

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Что изменило решение Месси

По информации источника, основная причина решения Месси – непоколебимая позиция "Барселоны" по продаже футболиста.

В частности, президент клуба Жозеп Бартомеу наотрез отказывается отпускать Месси. Каталонцы вроде бы готовы отпустить Лео за 700 миллионов евро.

Единственный шанс Месси покинуть "Барселону" – обратиться в суд для расторжения контракта. Но этот вариант для Лео неприемлем.

Marca пишет, что 33-летний Месси не хочет покидать "Барселону" с конфликтом. Лионель провел в "Барселоне" всю карьеру футболиста.

Месси хочет покинуть "Барселону": что известно

"Барселона" провалила сезон 2019/20, впервые за долгое время оставшись без титулов. Это вроде бы и стало причиной решения Месси покинуть каталонский клуб.

Однако "Барселона" отказывается отпускать свой самый большой актив. Каталонцы якобы могут отпустить Месси за 700 миллионов евро, что является крайне высокой ценой на рынке.

Из-за этого Месси устроил демарш: в частности, Лео не явился на первую тренировку "Барселоны" с новым главным тренером Рональдом Куманом.

Подлил масла в огонь отец звездного нападающего, который встретился с президентом "Барселоны" Жозепом Бартомеу. После разговора он сделал резкое заявление и сказал, что его сын не останется в каталонском клубе.

Сообщалось, что Месси планировал официально объявить, что он покидает "Барселону". Лионель хотел собрать пресс конференции, но помешал карантин. Следовательно, сообщения от Месси ожидали в соцсетях.

Новым клубом Месси должен был стать английский "Манчестер Сити", где Лео воссоединился бы с экс-наставником "Барселоны" Пепом Гвардиолой.

Правда, тренер порекомендовал аргентинцу остаться в каталонском клубе и завершить там футбольную карьеру.