Каталонська "Барселона" може недорахуватись у команді лідера клубу Ліонеля Мессі. Якщо нападника викличуть у збірну Аргентини, тоді каталонці не зможуть розраховувати на аргентинця у найближчі тури чемпіонату.

Збірна Аргентини зіграє у жовтні 2020 року два поєдинки у рамках відбору на чемпіонат світу. Через це капітан головної команди країни Мессі швидше за все пропустить три тури чемпіонату Іспанії, повідомляє Mundo Deportivo.

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Збірна зіграє 8 та 13 жовтня з Еквадором і Болівією. Умови карантину зобов'язують клуби відпускати гравців в розташування збірних за 2 тижні до початку самих матчів. Якщо Мессі викличуть за таким принципом, то "Барселона" буде змушена обходитись без аргентинця у поєдинках з трьох стартових матчах нового сезону в Іспанії.

Які матчі може пропустити Ліонель Мессі

"Вільяреал" – 27 вересня

"Сельта" – 30 вересня

"Севілья" – 4 жовтня

​Раніше повідомлялось, що зірковий футболіст збірної Аргентини Ліонель Мессі зможе зіграти у відбіркових матчах. Аргентина успішно оскаржила дискваліфікацію 33-річного форварда.

Аргентинець хотів покинути каталонців та навіть був у кроці від трансферу у "МанСіті", але несподівано залишився у клубі. Мессі збереже за собою капітанську пов'язку у "Барселоні". Боси та тренерський штаб клубу вирішили не відбирати капітанську пов'язку у Мессі.

Новий головний тренер каталонці Рональд Куман заявив, що хоче надати аргентинцю особливого статусу на полі. Мессі зможе бути "вільним художником" у атакувальній лінії. Куман звільнив форварда від захисту, тепер Мессі не повинен повертатись ближче до оборони при атаках суперника у ворота "Барселони". Тренер каталонців хоче також звільнити аргентинця від того, щоб він опускався у півзахист для отримання м'яча..