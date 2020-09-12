Лионель Месси сохранит статус капитана "Барселоны" на нынешний сезон, несмотря на разногласия с клубным руководством.

По информации Mundo Deportivo, "Барселона" решила не отбирать капитанскую повязку у Месси. Вице-капитанамы как и раньше останутся Серхио Бускетс, Жерар Пике и Роберто.

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"Барселона" начнет новый сезон 27 сентября. В рамках первого тура Ла Лиги "блаугранас" примут "Вильярреал".

Конфликт Месси и "Барселоны": что известно