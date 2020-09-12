"Барселона" решила судьбу капитанской повязки после конфликта с Месси
Лионель Месси сохранит статус капитана "Барселоны" на нынешний сезон, несмотря на разногласия с клубным руководством.
По информации Mundo Deportivo, "Барселона" решила не отбирать капитанскую повязку у Месси. Вице-капитанамы как и раньше останутся Серхио Бускетс, Жерар Пике и Роберто.
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"Барселона" начнет новый сезон 27 сентября. В рамках первого тура Ла Лиги "блаугранас" примут "Вильярреал".
Конфликт Месси и "Барселоны": что известно
- "Барселона" провалила сезон 2019/20, впервые за долгое время оставшись без титулов. Это якобы и стало причиной решения Месси покинуть каталонский клуб.
- Однако "Барселона" отказывается отпускать свой самый большой актив. Каталонцы якобы могут отпустить Месси за 700 миллионов евро, что является крайне высокой ценой на рынке.
- Из-за этого Месси устроил демарш: в частности, Лео не явился на первую тренировку "Барселоны" с новым главным тренером Рональдом Куманом.
- Подлил масла в огонь отец звездного нападающего, который встретился с президентом "Барселоны" Жозепом Бартомеу. После разговора он сделал резкое заявление и сказал, что его сын не останется в каталонском клубе.
- Сообщалось, что Месси планировал официально объявить, что он покидает "Барселону". Лионель хотел собрать пресс-конференцию, но помешал карантин. Следовательно, сообщения от Месси ожидали в соцсетях.
- Новым клубом Месси должен был стать английский "Манчестер Сити", где Лео воссоединился бы с экс-наставником "Барселоны" Пепом Гвардиолой. Правда, тренер порекомендовал аргентинцу остаться в каталонском клубе и завершить там футбольную карьеру.
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