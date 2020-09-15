Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси возглавил рейтинг Forbes среди самых высокооплачиваемых футболистов 2020 года. Аргентинец опередил своего извечного конкурента Криштиану Роналду на 9 миллионов долларов.

Издание Forbes опубликовало обновленные списки самых богатых спортсменов 2020 года. Месси и Роналду вновь возглавили этот рейтинг.

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Лионель Месси опередил Роналду меньше, чем на 10 миллионов долларов. Аргентинец получил прибыль в виде 126 миллионов долларов. Из них 92 миллиона составила заработная плата нападающего. А Роналду заработал 117 миллионов долларов.

Тройку лидеров замкнул форвард французского ПСЖ Неймар – 96 миллионов долларов.

Отметим, что в десятке лидеров только один голкипер МЮ Давид де Хеа, все остальные игроки являются полевыми.

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов в списке Forbes (в долларах)

Лионель Месси – 126 миллионов Криштиану Роналду – 117 миллионов Неймар – 96 миллионов Килиан Мбаппе – 42 миллиона Мохаммед Салах – 37 миллионов Поль Погба – 34 миллиона Антуан Гризманн – 33 миллиона Гарет Бэйл – 29 миллионов Роберт Левандовски – 28 миллионов Давид де Хеа – 27 миллионов

Интересно то, что первая десятка футболистов мира получит в будущем сезоне 570 миллионов долларов заработной платы, бонусов и поощрений, не принимая во внимание перерыва в чемпионатах из-за пандемии, которые привели к снижению зарплаты игроков на 30-70 процентов прошлой весной.

Добавим, что Месси стал вторым футболистом в мире, заработавшим миллиард долларов. Здесь аргентинца уже таки опередил Роналду.