Эпопея с трансфером аргентинского нападающего Лионеля Месси закончилась. Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман хочет предоставить аргентинцу особый статус на поле.

Наставник хочет использовать аргентинца на позиции липового правого вингера в тактике 4-2-3-1, сообщает Mundo Deportivo.

Читайте также: Месси официально остается в "Барселоне": заявление футболиста

Привилегии для Месси

Месси сможет быть "свободным художником" в атакующей линии. Куман освободил форварда от защиты, теперь Месси не должен возвращаться ближе к обороне при атаках соперника в ворота "Барселоны". Тренер каталонцев хочет также освободить аргентинца от того, чтобы он опускался в полузащиту для получения мяча.

Все сделано для того, чтобы повысить показатель результативности "Барселоны" в следующем сезоне 2020/21.

Добавим, что эпопея с трансфером Месси закончилась тем, что футболист просто остался в "Барселоне". Слухи о переходе форварда в "МанСити" остались только на словах. Якобы причиной того, что Месси остался в клубе, стало то, он не хотел покидать клуб с конфликтом.

Аргентинец сдал обязательный тест на коронавирус и уже успел провести первую тренировку с командой, даже принял участие в презентации новой формы "Барселоны".

Месси хочет покинуть "Барселону": что известно