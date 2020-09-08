Месси получит на поле особый статус: как будет играть аргентинец под руководством нового тренера
Эпопея с трансфером аргентинского нападающего Лионеля Месси закончилась. Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман хочет предоставить аргентинцу особый статус на поле.
Наставник хочет использовать аргентинца на позиции липового правого вингера в тактике 4-2-3-1, сообщает Mundo Deportivo.
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Привилегии для Месси
Месси сможет быть "свободным художником" в атакующей линии. Куман освободил форварда от защиты, теперь Месси не должен возвращаться ближе к обороне при атаках соперника в ворота "Барселоны". Тренер каталонцев хочет также освободить аргентинца от того, чтобы он опускался в полузащиту для получения мяча.
Все сделано для того, чтобы повысить показатель результативности "Барселоны" в следующем сезоне 2020/21.
Добавим, что эпопея с трансфером Месси закончилась тем, что футболист просто остался в "Барселоне". Слухи о переходе форварда в "МанСити" остались только на словах. Якобы причиной того, что Месси остался в клубе, стало то, он не хотел покидать клуб с конфликтом.
Аргентинец сдал обязательный тест на коронавирус и уже успел провести первую тренировку с командой, даже принял участие в презентации новой формы "Барселоны".
Месси хочет покинуть "Барселону": что известно
- "Барселона" провалила сезон 2019/20, впервые за долгое время оставшись без титулов. Это якобы и стало причиной решения Месси покинуть каталонский клуб.
- Однако "Барселона" отказывается отпускать свой самый большой актив. Каталонцы якобы могут отпустить Месси за 700 миллионов евро, что является крайне высокой ценой на рынке.
- Из-за этого Месси устроил демарш: в частности, Лео не явился на первую тренировку "Барселоны" с новым главным тренером Рональдом Куманом.
- Подлил масла в огонь отец звездного нападающего, который встретился с президентом "Барселоны" Жозепом Бартомеу. После разговора он сделал резкое заявление и сказал, что его сын не останется в каталонском клубе.
- Сообщалось, что Месси планировал официально объявить, что покидает "Барселону". Лионель хотел собрать пресс-конференцию, но помешал карантин. Следовательно, сообщения от Месси ожидали в соцсетях.
- Новым клубом Месси должен был стать английский "Манчестер Сити", где Лео воссоединился бы с экс-наставником "Барселоны" Пепом Гвардиолой. Правда, тренер порекомендовал аргентинцу остаться в каталонском клубе и закончить там футбольную карьеру.