Икона мирового футбола аргентинец Лионель Месси может впервые в жизни сменить клубную прописку. Английский "Манчестер Сити" изучает возможность приглашения игрока "Барселоны".

Как сообщает ESPN, "Манчестер Сити" хочет оценить, как дорого клубу обойдется возможный трансфер Лионеля Месси из "Барселоны".

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Сообщается, что в "Манчестер Сити" осознают, что осуществить трансфер Месси будет сложно. Впрочем, англичане хотят подготовиться на случай, если "Барселона" согласится продать свою звезду.

"Манчестер Сити" пытается оценить возможные затраты на трансфер. Также англичане изучают, возможно ли приобрести Месси без нарушения правил финансового фэйр-плей.

Месси хочет покинуть "Барселону"

После того, как "Барселона" проиграла "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов (8:2), Месси заявил, что готов покинуть команду. Вместе с ним соответствующее решение готовы принять другие лидеры.

По информации СМИ, "Барселона" готова отпустить Месси в другой клуб за 700 миллионов евро. Хотя на рынке стоимость Месси составляет 112 миллионов евро.

Впрочем, новый рулевой испанцев Рональд Куман после своего назначения заявил, что будет строить команду вокруг именно Месси.

Сам аргентинец намекнул нидерландскому тренеру, что не стремится оставаться в "Барселоне".