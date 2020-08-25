Ікона світового футболу аргентинець Ліонель Мессі може вперше в житті змінити клубну прописку. Англійський "Манчестер Сіті" вивчає можливість запрошення гравця "Барселони".

Як повідомляє ESPN, "Манчестер Сіті" хоче оцінити, як дорого клубу обійдеться можливий трансфер Ліонеля Мессі з "Барселони".

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Повідомляється, що в "Манчестер Сіті" усвідомлюють, що здійснити трансфер Мессі буде складно. Втім, англійці хочуть підготуватися на випадок, якщо "Барселона" погодиться продати свою зірку.

"Манчестер Сіті" намагається оцінити можливі витрати на трансфер. Також англійці вивчають, чи можливо придбати Мессі без порушення правил фінансового фейр-плей.

Мессі хоче покинути "Барселону"

Після того, як "Барселона" програла "Баварії" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів (8:2), Мессі заявив, що готовий покинути команду. Разом з ним відповідне рішення готові прийняти інші лідери.

За інформацією ЗМІ, "Барселона" готова відпустити Мессі в інший клуб за 700 мільйонів євро. Хоча на ринку вартість Мессі складає 112 мільйонів євро.

Втім, новий керманич іспанців Рональд Куман після свого призначення заявив, що будуватиме команду довкола саме Мессі.

Сам аргентинець натякнув нідерландському тренеру, що не прагне залишатися у "Барселоні".