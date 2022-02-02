Меркушина отправится в Пекин, однако ее участие на Олимпиаде-2022 под вопросом

Одна из лидеров женской сборной Украины по биатлону Елена Билосюк сдала положительный тест на коронавирус во время ежедневного контроля на Олимпиаде-2022. В связи с этим, ей решили найти замену.

Участие Меркушиной на Олимпиаде-2022 под вопросом

Анастасия Меркушина отправится в Пекин в ближайшее время. Спортсменка начала сдавать первые ПЦР-тесты.

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После обнаружения у Билосюк коронавирусной инфекции тренерский совет Федерации биатлона Украины обратился в Национальный олимпийский комитет Украины относительно включения Меркушиной в состав Олимпийской сборной в качестве запасной спортсменки, которая сможет в случае необходимости заменить Елену, если состояние последней не улучшится.

Планируется, что уже 5 февраля после прохождения процедуры и обязательного получения двух отрицательных ПЦР-тестов с разницей в 24 часа, Анастасия Меркушина отправится в Пекин.

Окончательное решение по заявке на олимпийские гонки будет приниматься тренерским советом с учетом состояния Елены Билосюк.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак ранее подтверждал информацию о том, что Меркушина может в ближайшее время отправиться в Пекин.

Он рассказал 24 каналу о том, что необходимо для того, чтобы Анастасия смогла отправиться на Олимпиаду-2022.

Почему Меркушина не попала в состав на Олимпиаду-2022

Накануне седьмого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце главный тренер женской команды Украины Урош Велепец уверял, что на два вакантных места в Пекин претендуют сразу три спортсменки – Ирина Петренко, Дарья Блашко и Анастасия Меркушина.

В состав вошли Петренко и Блашко, а Меркушина получила статус первой запасной.

Брынзак рассказал о наличии критериев отбора для попадания в состав. По его словам, они были утверждены еще летом.

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