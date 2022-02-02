Участь Меркушиної на Олімпіаді-2022 під питанням

Анастасія Меркушина вирушить до Пекіну найближчим часом. Спортсменка почала здавати перші ПЛР-тести.

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Після виявлення у Білосюк коронавірусної інфекції тренерська рада Федерації біатлону України звернулася до Національного олімпійського комітету України щодо включення Меркушиної до складу Олімпійської збірної у статусі запасної спортсменки, яка зможе у разі необхідності замінити Олену, якщо стан останньої не покращиться.

Планується, що вже 5 лютого після проходження процедури й обов’язкового отримання двох негативних ПЛР-тестів з різницею у 24 години, Анастасія Меркушина відправиться до Пекіна.

Важливо! Остаточне рішення щодо заявки на олімпійські гонки буде прийматися тренерською радою з урахуванням стану Олени Білосюк.

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак раніше підтверджував інформацію про те, що Меркушина може найближчим часом відправитися до Пекіну.

Він розповів 24 каналу про те, що необхідно для того, аби Анастасія змогла відправитися на Олімпіаду-2022.

Чому Меркушина не потрапила до складу на Олімпіаду-2022

Напередодні сьомого етапу Кубку світу в італійському Антгольці головний тренер жіночої команди України Урош Велепець запевняв, що на два вакантні місця Пекін претендують відразу три спортсменки – Ірина Петренко, Дарина Блашко та Анастасія Меркушина.

У склад увійшли Петренко та Блашко, а Меркушина отримала статус першої запасної.

Бринзак розповів про наявність критеріїв відбору для потрапляння у склад. За його словами, вони були затверджені ще влітку.

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