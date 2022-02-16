Джошуа не смирился с поражением в первом бою против Усика. После чего Энтони активировал опцию реванша, прописанную в контракте.

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"Мы знаем, что будем двигаться к реваншу, потому что соглашение еще не закрыто. Мы пытались устроить бой с Фьюри, нас поддерживала Саудовская Аравия. Сначала была договоренность, что он состоится до 25 апреля, но поскольку мы вели переговоры с Фьюри, то согласились провести этот поединок, кажется, до 12 июня", – сказал Климас.

Кратко о реванше Усик – Джошуа