Усик получил пояс WBA
Усик одолел Джошуа еще 25-го сентября 2021 года, но только теперь получил титул WBA, сообщает 24 канал. Украинцу пришлось вернуть пояса британцу, а для Усика должны были пошить новые.
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В своем видео Усик намекнул, что до полной коллекции ему не хватает титула WBC, который удерживает Тайсон Фьюри. 35-летний украинец пошутил, что титул украли цыгане. Александр имеет в виду Фьюри, который называет себя "цыганским королем".
Малый, добро пожаловать домой я отвезу тебя домой и ты познакомишься со своими братьями, которые тебя долго ждут. Единственный наш брат где-то ходит. Цыгане его захватили, но мы его освободим,
– сказал Усик.
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Усик мог встретиться с Фьюри
- Украинский и британский боксер проявляли желание провести бой, в котором бы определили абсолютного чемпиона мира. Однако поединок сорвался.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен обвинил Усика, мол, он не хотел драться против Фьюри до конца мая.
- Промоутер украинца Александр Красюк ответил, что Тайсон захотел провести промежуточный поединок перед встречей с Усиком.
- Егис Климас, менеджер Усика, также обвинил Фьюри в срыве боя.