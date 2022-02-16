Джошуа не змирився із поразкою у першому бою проти Усика. Після чого Ентоні активував опцію реваншу, яка була прописана у контракті.

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"Ми знаємо, що рухатимемося до реваншу, бо угода ще не закрита. Ми намагалися влаштувати бій із Ф'юрі, нас підтримувала Саудівська Аравія. Спочатку була домовленість, що він відбудеться до 25 квітня, але оскільки ми вели переговори з Ф'юрі, то погодилися провести цей поєдинок, здається, до 12 червня", – сказав Клімас.

Коротко про реванш Усик – Джошуа