Готовится реванш Ломаченко: менеджер Василия отправил письма боксерским ассоциациям

Результат поединка Ломаченко – Хейни вызвал не меньший ажиотаж, чем сам бой. Команда украинского боксера уже подготовила апелляции ко всем организациям.

Василий Ломаченко проиграл бой за абсолют американцу Девину Хейни. Украинский боксер с иронической улыбкой принял результат боя, который вынесли судьи. Впрочем, представители Ломы не собирались мириться с поражением и анонсировали обжалование.

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Вторая серия мегафайта Ломаченко – Хейни

Менеджер экс-чемпиона мира Василия Ломаченко Эгис Климас направил письма всем боксерским организациям (WBA, WBC, IBF, WBA). В тексте говорится, что поражение украинского боксера было несправедливым. Поэтому сторона Ломаченко просит боксерские организации поставить Василия на первое место своих рейтингов и обязать Хейни провести реванш. Письма с обращениями Климас опубликовал на своей странице в Twitter.

"В прошлую субботу в Лас-Вегасе Василий Ломаченко бросил вызов абсолютному чемпиону в легком весе Девину Хейни. Болельщики на арене MGM и мир бокса отреагировали, осудив то, что они считают нечестным и несправедливым решением, которое лишило Лома его законной его жизненной цели стать абсолютным чемпионом мира.

Поскольку команда Ломы готовит апелляцию на решение и в свете очень противоречивого результата поединка, от имени Василия Ломаченко я прошу, чтобы IBF сделала Лому номером 1 в рейтинге и признала его обязательным претендентом на титул в легком весе. Лома был лишен победы на ринге в субботу, и он заслуживает возможности стать №1 и получить еще один шанс как можно скорее реализовать свои цели.

Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы или вы хотите обсудить", – говорится в тексте письма Климаса.

Реакция на исход боя Ломаченко – Хейни