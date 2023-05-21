Василий Ломаченко был в шоке выводом судей о победителе поединка в Лас-Вегасе. Подверг сомнению исход боя и глава Top Rank Боб Арум, который назвал его странным.

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Екатерина Усик: Пусть орки завидуют

Поддержала Василия Ломаченко и жена Александра Усика Екатерина. На своей странице Instagram она прокомментировала бой, назвав победителем Лому.

"Скажу свое независимое мнение. Я немного понимаю в боксе. По-моему, Василий выиграл. И это неоспоримый факт.

Он достойно представил Украину, он настоящий профессионал своего дела.

Дай Бог нашим спортсменам побед великих и мира в нашей Украине. Пусть орки завидуют, даже в условиях войны наши люди тренируются и показывают самые высокие результаты.

Слава Украине", – написала Усик.

Пост Екатерины Усик / instagram.com/usyk_kate1505

Напомним, что судьи единогласным решением отдали победу Хэйни – 116-112, 115-113, 115-113. Команда Ломаченко будет подавать апелляцию на исход боя с абсолютным чемпионом мира.