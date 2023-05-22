20 мая в Лас-Вегасе состоялся один из самых ожидаемых поединков 2023 года, в котором встретились абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни и экс-чемпион в трех весовых дивизионах Василий Ломаченко. Достаточно спорную победу в бою топовых боксеров праздновал 24-летний американец.

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Фьюри много читал о поединке Ломы

Судьи единогласно отдали победу абсолютному чемпиону, хотя многие эксперты и специалисты выразили сомнение по итогам поединка. Поэтому журналисты поинтересовались мнением о бое обладателя титула чемпиона WBC Тайсона Фьюри.

Однако гордый британец затруднился оценить поединок. По словам "Цыганского короля", он не смотрел бой Ломаченко с Хейни, но много слышал о спорном судейском решении.

Я не смотрел бой, но читал много обзоров. Многие считают, что это было ограбление, но я не видел поединок и не ведусь на то, что говорят люди. Пока я не увижу бой сам, я не буду вторить мнениям других"

– сказал Фьюри.

Напомним, что судьи единогласным решением отдали победу Дэвину Хэйни – 112-116, 113-115, 113-115.

Отметим, что сам Тайсон Фьюри мог также провести бой за абсолют против Александра Усика. Но британец, получивший прозвище "Жадное пузо", все время повышал ставки и в конце концов остался ни с чем. Есть еще возможность провести мегафайт Усик – Фьюри в Саудовской Аравии, где собираются организовать турнир четырех. Но все будет зависеть от того, с какой ноги проснулся Фьюри.