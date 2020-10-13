В понедельник, 12 октября, случилось немало интересных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

"Динамо" и "Шахтер" сыграют матчи Лиги чемпионов без болельщиков

Матчи группового этапа Лиги чемпионов с участием испанских команд пройдут без болельщиков из-за запрета властей страны. Таким образом, украинские клубы "Шахтер" и "Динамо" сыграют соответственно против "Реала" и "Барселоны" при пустых трибунах, пишет 24 канал.

Смотрите также: Сможет ли Украина впервые победить Испанию: анонс на матч Лиги наций

Правительство Испании обратилось в письме к главе УЕФА Александеру Чеферину, в котором сообщил, что исключает возможность открытия стадионов для широкой публики.

В Беларуси жестоко избили брата биатлонистки Домрачевой

В Минске на акции протеста был задержан брат самой известной белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой Никита. Брат любимой биатлонистки Лукашенко не собирался протестовать против чего-либо, а просто оказался не в том месте и не в то время.

"Я ехал на велосипеде по велодорожке по набережной к маме. Доехав до моста, я увидел, как по мне с криками бегут люди в оливковой форме. Я испугался, повернул в другую сторону, но оттуда, из-за угла дома выбежал другая толпа силовиков, уже в черном. Они просто повалили меня с велосипеда и, ничего не объясняя, начали бить. У меня посыпались искры из глаз, текла по голове кровь", рассказал Никита Домрачев.

По словам Никиты, в РУВД его доставили без обуви, так как она потерялась во время задержания. Ему дали на подпись протокол, с которым не разрешили ознакомиться, обосновав это тем, что там указаны личные данные силовиков.

Что известно про Никиту Домрачева

Никита Домрачев в свое время тоже занимался биатлоном, именно его примеру последовала Даша, когда пришла в этот вид спорта. Но он впоследствии решил не связывать свою жизнь с биатлоном и стал архитектором.

Никита лично проектировал дом на 228 квадратных метров для Дарьи и ее легендарного норвежского мужа Уле-Ейрнара Бьорнадена. Коттедж возвели на первой береговой линии Минского моря в селе Лапоровичи.

Зеленский заговорил о проведении чемпионата мира по футболу с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский не оставляет надежд провести в Украине большое спортивное событие – Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу. На этот раз он в партнеры хочет взять Польшу.

Зеленский и Олимпиады

Владимир Зеленский не впервые вспоминает о возможности проведения в Украине Олимпийских игр. Впервые это было в июле 2019 года. Тогда Зеленский заявлял о необходимости "разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр". По его словам, в Украине за три – четыре года должны были бы построить необходимую инфраструктуру, чтобы претендовать на проведение Олимпиады.

Еще тогда глава Национального олимпийского комитета Сергей Бубка указал, что "сейчас наиболее реалистично провести в нашей стране одни из следующих зимних или летних Юношеских Олимпийских игр".

И уже в октябре 2019 года Зеленский во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко предложил, чтобы обе страны совместно провели Олимпиаду. Лукашенко сам перед тем был не прочь провести еще одни крупные спортивные события в стране. Ведь перед тем летом в Минске состоялись II Европейские игры.

"Лейкерс" впервые за 10 лет стали чемпионами НБА

"Лос-Анджелес Лейкерс" во главе с Леброном Джеймсон стали чемпионами НБА в этом непростом сезоне, который прерывался на несколько месяцев из-за коронавируса.

Во Флориде "озерные" выиграли шестой матч финала у "Майами Хит" 106:93 и завершили серию – 4:2. Для "Лейкерс" это 17 титул в истории, и по количеству трофеев они догнали самый титулованный клуб лиги "Бостон Селтикс".

В решающем матче самым результативным игроком стал Леброн Джеймс. Лидер "Лейкерс" оформил трипл-дабл – 28 очков, 14 подборов и 10 передач. В итоге Джеймс был признан MVP финальной серии.