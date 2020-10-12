Президент Украины Владимир Зеленский не оставляет надежд провести в Украине большое спортивное событие – Олимпийские игры или же Чемпионат мира по футболу. На этот раз в партнеры он хочет взять Польшу.

О возможности проведения Олимпиады или Чемпионата мира по футболу совместно с Польшей Зеленский заявил во время общения со СМИ по результатам встречи с Президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве.

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Я уверен, что между нашими странами вообще не может быть никаких споров, кроме одного – в каких украинских и польских городах провести совместные зимние Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу,

– заявил Зеленский.

Зеленский и Олимпиады

Владимир Зеленский не впервые вспоминает о возможности проведения в Украине Олимпийских игр. Впервые это было в июле 2019 года. Тогда Зеленский заявлял о необходимости "разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр". По его словам, в Украине за три – четыре года должны были бы построить необходимую инфраструктуру, чтобы претендовать на проведение Олимпиады.

Еще тогда глава Национального олимпийского комитета Сергей Бубка указал, что"сейчас наиболее реалистично провести в нашей стране одни из следующих зимних или летних Юношеских Олимпийских игр".

И уже в октябре 2019 года Зеленский во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко предложил, чтобы обе страны совместно провели Олимпиаду. Лукашенко сам перед тем был не прочь провести еще одни крупные спортивные события в стране. Ведь перед тем летом в Минске состоялись II Европейские игры.

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Пандемия коронавируса оттеснила идею о проведении Олимпиады в Украине на второй план. И уже в сентябре 2020 года министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что Зеленский поставил перед ним задачу "привезти Олимпиаду в Украину". Хотя для этого требуется материально-техническая база, которой в Украине пока нет.

Проблема проведения Олимпиады в Украине

Ближайшие Олимпийские игры, на проведение которых Украина может подавать заявку, – это зимняя Олимпиада в 2030 году или летняя – в 2032 году. Каждая из них требует инфраструктуры. Следовательно, немалых средств. И нет гарантии, что проведение турнира окупится. За последние 16 лет таких случаев зафиксировано не было. А некоторые турниры имели катастрофические последствия для экономики.

Для примера, на подготовку к летней Олимпиаде в Афинах в 2004 году было использовано около 14 миллиардов долларов. Доходы не превысили 1,78 миллиарда долларов.

12,6 миллиарда долларов составил бюджет Олимпиады-2020 в Токио. Рекорд среди летних Олимпиад удерживает Лондон-2012 – 16,3 миллиарда долларов.

Проблемой становится и инфраструктура. Если гостиницы, дороги, аэропорты еще используются, то большинство спортивных объектов приходит в упадок. Так произошло и в Афинах, и в Рио-де-Жанейро после 2016 года.

Что касается зимних Олимпийских игр, то там тоже необходима инфраструктура, которой у Украины нет. А расходы не меньше.