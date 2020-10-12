Матчи группового этапа Лиги чемпионов с участием испанских команд пройдут без болельщиков из-за запрета властей страны.

Об этом пишет издание Marca. Таким образом, украинские клубы "Шахтер" и "Динамо" сыграют соответственно против "Реала" и "Барселоны" при пустых трибунах.

Смотрите также: Матч Реал – Шахтер пройдет без зрителей: Мадрид закрыли на карантин

Правительство Испании обратилось в письме к главе УЕФА Александеру Чеферину, в котором сообщило, что исключает возможность открытия стадионов для широкой публики.

Не противоречит ли запрет решению УЕФА?

Ранее УЕФА разрешил допустить зрителей на матчи, которые проходят под эгидой европейского футбольного союза. Впрочем стадионы не могут быть заполнены больше чем на 30%.

Впрочем УЕФА также сделал важное уточнение относительно того, что именно местная власть решает, разрешать ли болельщикам посещать стадионы.

К слову, сейчас под вопросом и домашние матчи украинских команд в Лиге чемпионов. Согласно новому карантинному разделению Киев, где играют и "Шахтер", и "Динамо", попал в оранжевую карантинную зону.