В Минске на акции протеста был задержан брат самой известной белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой Никита.

Факт задержания Никиты подтвердила их мама. Об этом сообщает Sport.tut.by.

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"Он позвонил с чужого телефона своей жене и сказал, что везут на Окрестина", – сказала мама. Другие детали задержания ей не известны.

Отметим, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко называл Домрачеву своей любимой биатлонисткой.