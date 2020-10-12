В Беларуси задержали брата Домрачевой, любимой биатлонистки Лукашенко
В Минске на акции протеста был задержан брат самой известной белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой Никита.
Факт задержания Никиты подтвердила их мама. Об этом сообщает Sport.tut.by.
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"Он позвонил с чужого телефона своей жене и сказал, что везут на Окрестина", – сказала мама. Другие детали задержания ей не известны.
Отметим, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко называл Домрачеву своей любимой биатлонисткой.
Что происходит в Беларуси?
После выборов президента, в которых объявили победу Лукашенко с более чем 80% голосов, в Беларуси начались самые масштабные протесты в истории.
Люди выходят на улицы еще с 9 августа, чтобы выразить недовольство властью. Но недовольных не слушают, а вместо этого разгоняют митинги силой.
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