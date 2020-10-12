"Лос-Анджелес Лейкерс" во главе с Леброном Джеймсом стали чемпионами НБА в этом непростом сезоне, который прерывался на несколько месяцев из-за коронавируса.

Этой ночью во Флориде "озерные" выиграли шестой матч финала у "Майами Хит" 106:93 и завершили серию – 4:2. Для "Лейкерс" это 17 титул в истории, и по количеству трофеев они догнали самый титулованный клуб лиги "Бостон Селтикс", пишет 24 канал.

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MVP финальной серии

В решающем матче самым результативным игроком стал Леброн Джеймс. Лидер "Лейкерс" оформил трипл-дабл – 28 очков, 14 подборов и 10 передач. В итоге Джеймс был признан MVP финальной серии.

Форвард "Лейкерс" стал первым в истории лиги игроком, который признавался MVP финальной серии в составе трех команд. Ранее Леброн выигрывал титул и звание самого ценного игрока серии с "Майами Хит" и "Кливленд Кавальерс". Теперь он 4-кратный чемпион лиги.

Еще один дабл-дабл у "Лос-Анджелеса" оформил центровой Энтони Дэвис – 19 очков, 15 подборов и 3 передачи. И для него это первый титул в карьере. Также Дэвис отметил, что в этом году нужно было победить ради легенды "Лейкерс" Коби Брайанта, который погиб в январе в результате крушения вертолета.

Лейкерс – Майами Хит видеообзор матча