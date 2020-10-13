Матчі "Динамо" і "Шахтаря" без вболівальників, побиття брата Домрачевої: новини спорту 12 жовтня
У понеділок, 12 жовтня, трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.
"Динамо" і "Шахтар" зіграють матчі Ліги чемпіонів без уболівальників
Матчі групового етапу Ліги чемпіонів за участю іспанських команд пройдуть без уболівальників через заборону влади країни. Таким чином, українські клуби "Шахтар" і "Динамо" зіграють відповідно проти "Реала" і "Барселони" при порожніх трибунах, пише 24 канал.
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Уряд Іспанії звернувся в листі до глави УЄФА Александера Чеферіна, в якому повідомив, що виключає можливість відкриття стадіонів для широкої публіки.
У Білорусі жорстоко побили брата біатлоністки Домрачевої
У Мінську на акції протесту був затриманий брат найвідомішої білоруської біатлоністки Дарії Домрачової Нікіта. Брат улюбленої біатлоністки Лукашенка не збирався протестувати проти чого-небудь, а просто опинився не в тому місці і не в той час.
"Я їхав на велосипеді по велодоріжці по набережній до мами. Доїхавши до моста, я побачив, як на мене з криками біжать люди в оливковій формі. Я злякався, повернув в інший бік, але звідти, з-за рогу будинку, вибіг інший натовп силовиків, уже в чорному. Вони просто повалили мене з велосипеда і, нічого не пояснюючи, почали бити. У мене посипалися іскри з очей, текла по голові кров", – розповів Нікіта Домрачев.
За словами Микити, в РУВС його доставили без взуття, так як воно загубилося під час затримання. Йому дали на підпис протокол, з яким не дозволили ознайомитися, обгрунтувавши це тим, що там вказані особисті дані силовиків.
Що відомо про Нікіту Домрачева
- Нікіта Домрачев свого часу теж займався біатлоном, саме його приклад наслідувала Даша, коли прийшла в цей вид спорту. Але він згодом вирішив не пов'язувати своє життя з біатлоном і став архітектором.
- Микита особисто проектував будинок на 228 квадратних метрів для Дарії та її легендарного норвезького чоловіка Уле-Ейрнара Бьорнадена. Котедж звели на першій береговій лінії Мінського моря в селі Лапоровічі.
Зеленський заговорив про проведення чемпіонату світу з футболу з Польщею
Президент України Володимир Зеленський не полишає надій провести в Україні велику спортивну подію – Олімпійські ігри або ж чемпіонат світу з футболу. Цього разу він в партнери хоче взяти Польщу.
Зеленський та Олімпіади
Володимир Зеленський не вперше згадує про можливість проведення в Україні Олімпійських ігор. Вперше це було у липні 2019 року. Тоді Зеленський заявляв про необхідність "розробити стратегічний план, щоб претендувати на проведення Олімпійських ігор". За його словами, в Україні за три – чотири роки мали б розбудувати необхідну інфраструктуру, щоб претендувати на проведення Олімпіади.
Ще тоді голова Національного олімпійського комітету Сергій Бубка вказав, що "наразі найбільш реалістично провести в нашій країні одні з наступних зимових чи літніх Юнацьких Олімпійських ігор".
Та вже в жовтні 2019 року Зеленський під час зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком запропонував, щоб обидві країни спільно провели Олімпіаду. Лукашенко сам перед тим був не проти провести ще одні великі спортивні події в країни. Адже перед тим влітку в Мінську відбулися II Європейські ігри.
"Лейкерс" вперше за 10 років стали чемпіонами НБА
"Лос-Анджелес Лейкерс" на чолі з Леброном Джеймсон стали чемпіонами НБА в цьому непростому сезоні, який переривався на кілька місяців через коронавірус.
У Флориді "озерні" виграли шостий матч фіналу у "Маямі Хіт" 106:93 і завершили серію – 4:2. Для "Лейкерс" це 17 титул в історії, і за кількістю трофеїв вони наздогнали найтитулованіший клуб ліги "Бостон Селтікс".
У вирішальному матчі найрезультативнішим гравцем став Леброн Джеймс. Лідер "Лейкерс" оформив тріпл-дабл – 28 очок, 14 підбирань і 10 передач. У підсумку Джеймс був визнаний MVP фінальної серії.