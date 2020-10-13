У понеділок, 12 жовтня, трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

"Динамо" і "Шахтар" зіграють матчі Ліги чемпіонів без уболівальників

Матчі групового етапу Ліги чемпіонів за участю іспанських команд пройдуть без уболівальників через заборону влади країни. Таким чином, українські клуби "Шахтар" і "Динамо" зіграють відповідно проти "Реала" і "Барселони" при порожніх трибунах, пише 24 канал.

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Уряд Іспанії звернувся в листі до глави УЄФА Александера Чеферіна, в якому повідомив, що виключає можливість відкриття стадіонів для широкої публіки.

У Білорусі жорстоко побили брата біатлоністки Домрачевої

У Мінську на акції протесту був затриманий брат найвідомішої білоруської біатлоністки Дарії Домрачової Нікіта. Брат улюбленої біатлоністки Лукашенка не збирався протестувати проти чого-небудь, а просто опинився не в тому місці і не в той час.

"Я їхав на велосипеді по велодоріжці по набережній до мами. Доїхавши до моста, я побачив, як на мене з криками біжать люди в оливковій формі. Я злякався, повернув в інший бік, але звідти, з-за рогу будинку, вибіг інший натовп силовиків, уже в чорному. Вони просто повалили мене з велосипеда і, нічого не пояснюючи, почали бити. У мене посипалися іскри з очей, текла по голові кров", – розповів Нікіта Домрачев.

За словами Микити, в РУВС його доставили без взуття, так як воно загубилося під час затримання. Йому дали на підпис протокол, з яким не дозволили ознайомитися, обгрунтувавши це тим, що там вказані особисті дані силовиків.

Що відомо про Нікіту Домрачева

Нікіта Домрачев свого часу теж займався біатлоном, саме його приклад наслідувала Даша, коли прийшла в цей вид спорту. Але він згодом вирішив не пов'язувати своє життя з біатлоном і став архітектором.

Микита особисто проектував будинок на 228 квадратних метрів для Дарії та її легендарного норвезького чоловіка Уле-Ейрнара Бьорнадена. Котедж звели на першій береговій лінії Мінського моря в селі Лапоровічі.

Зеленський заговорив про проведення чемпіонату світу з футболу з Польщею

Президент України Володимир Зеленський не полишає надій провести в Україні велику спортивну подію – Олімпійські ігри або ж чемпіонат світу з футболу. Цього разу він в партнери хоче взяти Польщу.

Зеленський та Олімпіади

Володимир Зеленський не вперше згадує про можливість проведення в Україні Олімпійських ігор. Вперше це було у липні 2019 року. Тоді Зеленський заявляв про необхідність "розробити стратегічний план, щоб претендувати на проведення Олімпійських ігор". За його словами, в Україні за три – чотири роки мали б розбудувати необхідну інфраструктуру, щоб претендувати на проведення Олімпіади.

Ще тоді голова Національного олімпійського комітету Сергій Бубка вказав, що "наразі найбільш реалістично провести в нашій країні одні з наступних зимових чи літніх Юнацьких Олімпійських ігор".

Та вже в жовтні 2019 року Зеленський під час зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком запропонував, щоб обидві країни спільно провели Олімпіаду. Лукашенко сам перед тим був не проти провести ще одні великі спортивні події в країни. Адже перед тим влітку в Мінську відбулися II Європейські ігри.

"Лейкерс" вперше за 10 років стали чемпіонами НБА

"Лос-Анджелес Лейкерс" на чолі з Леброном Джеймсон стали чемпіонами НБА в цьому непростому сезоні, який переривався на кілька місяців через коронавірус.

У Флориді "озерні" виграли шостий матч фіналу у "Маямі Хіт" 106:93 і завершили серію – 4:2. Для "Лейкерс" це 17 титул в історії, і за кількістю трофеїв вони наздогнали найтитулованіший клуб ліги "Бостон Селтікс".

У вирішальному матчі найрезультативнішим гравцем став Леброн Джеймс. Лідер "Лейкерс" оформив тріпл-дабл – 28 очок, 14 підбирань і 10 передач. У підсумку Джеймс був визнаний MVP фінальної серії.