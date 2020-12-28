Титулованный швейцарский теннисист Роджер Федерер не выступит на Australian Open-2021. 20-кратный чемпион турниров серии Грэнд Слэм, куда входит Australian Open, пропустит Открытый чемпионат Австралии, который перенесен на февраль.

О том, что Федерер не выступит в Мельбурне, заявил многолетний агент швейцарца Тони Годсик. Об этом сообщает AP.

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Федерер решил не рисковать

39-летний Федерер пропустил практически весь сезон-2020 из-за травмы, полученной именно на Australian Open-2020. Чтобы избежать рецидива травмы, Федерер пропустит турнир в 2021 году.

Роджер решил не играть на Australian Open-2021. За последние пару месяцев он добился значительных успехов в восстановлении колена и физподготовке. Однако, проконсультировавшись со своей командой, он решил, что в долгосрочной перспективе лучший для него вариант – вернуться к соревнованиям после Australian Open,

– говорится в заявлении Годсика.

Сообщается, что команда Федерера обсудит турниры, проходящие в конце февраля, и начнет планировать календарь на остаток сезона.

Внимание. В последний раз Федерер пропускал Australian Open в 1998 году. Тогда он выступал на юниорском турнире. В 1999-м швейцарец играл в квалификации, а с 2000-го – постоянно выступал в основной сетке. Федерер 6 раз выигрывал турнир в Мельбурне. Уимблдон остается единственным Грэнд Слэмом, который Роджер не пропускал после начала профессиональной карьеры.

Что известно о травме Федерера

У Федерера травма колена, о которой стало известно на Australian Open-2020. Швейцарец вышел в полуфинал и, невзирая на боль, отыграл весь поединок против Новака Джоковича. Федерер никогда не снимался с матчей.

Впоследствии Роджер сообщил, что вернется на корт летом из-за операции. Однако швейцарцу пришлось сделать еще одну операцию. Федерера уже видели во время тренировок на корте.

Australian Open-2021 пройдет 8–21 февраля.