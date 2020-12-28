Роджер Федерер пропустит Australian Open впервые с 1998 года
Титулованный швейцарский теннисист Роджер Федерер не выступит на Australian Open-2021. 20-кратный чемпион турниров серии Грэнд Слэм, куда входит Australian Open, пропустит Открытый чемпионат Австралии, который перенесен на февраль.
О том, что Федерер не выступит в Мельбурне, заявил многолетний агент швейцарца Тони Годсик. Об этом сообщает AP.
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Федерер решил не рисковать
39-летний Федерер пропустил практически весь сезон-2020 из-за травмы, полученной именно на Australian Open-2020. Чтобы избежать рецидива травмы, Федерер пропустит турнир в 2021 году.
Роджер решил не играть на Australian Open-2021. За последние пару месяцев он добился значительных успехов в восстановлении колена и физподготовке. Однако, проконсультировавшись со своей командой, он решил, что в долгосрочной перспективе лучший для него вариант – вернуться к соревнованиям после Australian Open,
– говорится в заявлении Годсика.
Сообщается, что команда Федерера обсудит турниры, проходящие в конце февраля, и начнет планировать календарь на остаток сезона.
Что известно о травме Федерера
У Федерера травма колена, о которой стало известно на Australian Open-2020. Швейцарец вышел в полуфинал и, невзирая на боль, отыграл весь поединок против Новака Джоковича. Федерер никогда не снимался с матчей.
Впоследствии Роджер сообщил, что вернется на корт летом из-за операции. Однако швейцарцу пришлось сделать еще одну операцию. Федерера уже видели во время тренировок на корте.
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