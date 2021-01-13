Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла в финале квалификации Australian Open-2021. Несмотря на поражение в квалификации Цуренко все еще имеет шанс сыграть в основной сетке и побороться за победу в турнире.

Цуренко получит статус "лаки-лузера"

Как сообщает Tribuna со ссылкой на твиттер-страницу Michael, Цуренко может продолжить выступление на Australian Open в статусе "лаки-лузера".

К слову Стаховский впервые с 2016 года сыграет в основной сетке Australian Open

По правилам 2021 года организаторы Australian Open допустят по шесть игроков в мужской и женской сетках для поездки в Мельбурн.

Согласно рейтингу проигравших в финале отборочного этапа в Дубае, в шестерку претенденток попадает и Леся Цуренко.

В третьем круге квалификации украинка уступила россиянке Людмиле Самсоновой.

Кроме Цуренко, могут получить возможность выступить на турнире в статусе "лаки-лузера":

Исалин Бонавентюр

Анна Каролина Шмидлова

Маргарита Гаспарян

Михаэла Бузарнеску

Камилла Рахимова.

Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля 2021 года.