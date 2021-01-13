Цуренко несмотря на поражение на Australian Open продолжит борьбу на турнире: как это возможно
Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла в финале квалификации Australian Open-2021. Несмотря на поражение в квалификации Цуренко все еще имеет шанс сыграть в основной сетке и побороться за победу в турнире.
Цуренко получит статус "лаки-лузера"
Как сообщает Tribuna со ссылкой на твиттер-страницу Michael, Цуренко может продолжить выступление на Australian Open в статусе "лаки-лузера".
К слову Стаховский впервые с 2016 года сыграет в основной сетке Australian Open
По правилам 2021 года организаторы Australian Open допустят по шесть игроков в мужской и женской сетках для поездки в Мельбурн.
Согласно рейтингу проигравших в финале отборочного этапа в Дубае, в шестерку претенденток попадает и Леся Цуренко.
В третьем круге квалификации украинка уступила россиянке Людмиле Самсоновой.
Кроме Цуренко, могут получить возможность выступить на турнире в статусе "лаки-лузера":
- Исалин Бонавентюр
- Анна Каролина Шмидлова
- Маргарита Гаспарян
- Михаэла Бузарнеску
- Камилла Рахимова.
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