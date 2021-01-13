Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский впервые с 2016 года сыграет в основной сетке Australian Open. Киевлянин преодолел сито квалификации Открытого чемпионата Австралии-2021.

Дэйн Суини – Сергей Стаховский 1:2 (6:2, 3:6, 1:6)

Кстати Цуренко в финале проиграла россиянке, остановившись в шаге от основной сетки Australian Open

В финале квалификации Стаховский победил австралийца Дэйна Суини. Об этом сообщает 24 канал. Поединок продолжался больше двух часов.

Стаховский проиграл первый сет, отдав две свои подачи. 35-летний украинец сумел выровнять счет по сетам во второй партии. Для этого Стаховскому хватило всего одного брейка.

В последней партии Сергей не оставил шансов 19-летнему сопернику. Стаховский оформил три брейка и разгромил австралийца.

Стаховский – единственный украинец на Australian Open

Сергей Стаховский впервые с 2016 года сыграет в основной сетке Australian Open. Тогда украинец в первом раунде проиграл Давиду Гоффену из Бельгии.

Следует отметить, что Сергей – единственный представитель украинского мужского тенниса на Australian Open-2021.