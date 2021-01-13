Теннисистка Франческа Джонс неожиданно победила в финале квалификации Australian Open. Британка праздновала успех над Лу Цзяцзин.

20-летняя теннисистка из Великобритании Франческа Джонс не была среди числа фавориток квалификации Открытого чемпионата Австралии, но сотворила настоящее чудо. Британка прошла двух соперниц, а в решающем матче в двух сетах справилась с китаянкой Лу Цзяцзин, пишет 24 канал.

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Франческа Джонс – Лу Цзяцзин 2:0 (6:0, 6:1)

Кого побеждала британская теннисистка до финала квалификации? Джонс оказалась сильнее румынки Моники Никулеску (WTA №144) и представительницы Хорватии Яны Фетт (WTA №209).

Для 241-го номера в рейтинге WTA это выступление в основной сетке Grand Slam станет первым. Джонс доказала, что ни одно препятствие не может встать на пути к мечте. 20-летняя Франческа болеет редким генетическим заболеванием – эктродактилией. У теннисистки нет 5-х пальцев: по одному пальцу на каждой руке и левой ноге, а на правой – двух.

В детстве, когда девушке было всего 8 лет, врачи категорически заявили ей, что Франческа может забыть о теннисе. Но Джонс не прислушалась к советам медиков и продолжила спортивную карьеру. Как видим, это было не зря. Ранее она пробовала свои силы на юниорском Уимблдоне, а теперь уже стремительно ворвалась во взрослый турнир Большого шлема.

К слову. Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии стартуют 8 февраля.