Отберет звание Свитолиной: 21-летняя теннисистка станет первой ракеткой Украины после Ролан Гаррос
Источник:Live Tennis
Элина Свитолина стала единственной украинкой, которая добралась до 1/8 финала Ролан Гаррос. Однако это выступление не сыграло на руку первой ракетке Украины.
Бронзовый призер Олимпиады-2024 по теннису не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В 1/8 финала Элина Свитолина уступила в двух сетах 4-й ракетке мира из Казахстана Елене Рыбакиной 4:6, 3:6.
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Изменение статуса лучшей теннисистки страны
После этого вылета в сетке Ролан Гаррос не осталось ни одной украинки.
После финального матча в Париже несколько изменится мировой рейтинг WTA. В онлайн-рейтинге Марта Костюк опережает Элину Свитолину и станет первой ракеткой Украины.
21-летняя киевлянка занимает 18-е место (2240 баллов). Зато Элина идет 21-й (2100 очков).
Даяна Ястремская занимает 26-ю позицию (1712 пунктов), а Ангелина Калинина – 46-я (1221 очков).
Как украинские теннисистки выступали на Ролан Гаррос
- Уже в первом круге турнир покинула Юлия Стародупцева, которая проиграла 73-й ракетке мира из Испании Кристине Букси – 4:6, 1:6.
- Также в первом раунде Ролан Гаррос вылетела Леся Цуренко, которая снялась по ходу первого сета матча против Донни Векич – 6:5 (отказ украинки).
- Ангелина Калинина из-за травмы снялась с игры против колумбийки Камилы Осорио в первом круге.
- Марта Костюк добралась до 1/32 финала, где уступила хорватке Донне Векич – 7:5, 6:4. Украинка получила во Франции только победу над представительницей Бразилии Лаурой Пигосси.
- Даяна Ястремская дошла до 1/16 финала РГ. В первом круге украинка переиграла австралийку Айлу Томлянович, а в следующем раунде – китаянку Яфань Ван. Однако в 1/16 финала Даяна проиграла 3-й ракетке мира из США Коко Гофф.
- Свитолина на пути к 1/8 финала одолела чешку Каролину Плишкову (3:6, 6:4, 6:2), француженку Диан Парри (6:4, 7:6) и румынку Ану Богдан (7:5, 6:2). Но уступила казашке Елене Рыбакиной.