Коко Гофф – Даяна Ястремская 2:0 (6:2, 6:4)

Это была вторая очная встреча между соперницами. Поединок длился чуть больше, чем полтора часа и закончился, к сожалению, снова в пользу американки, пишет 24 Канал.

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В первом сете Коко Гофф почти не оставила шансов третьей ракетке Украины. Она взяла каждый гейм на своей подаче, позволив Даяне Ястремской заработать только один брейк-поинт, который смогла отыграть. Сама же американка оформила 2 брейка и комфортно выиграла партию.

Второй сет начался с обмена брейками. Украинка имела минимальное преимущество со счетом 2:1 и дошла до 40:40 на подаче Гофф, однако не смогла уйти в отрыв, после чего проиграла еще 3 гейма.

Уступая 2:5 Ястремская едва не совершила камбэк. Она превратила счет в 4:5 и в десятом гейме имела 3 брейк-поинта, но, к сожалению, фаворитка матча смогла защитить подачу и пробилась в следующую стадию турнира.

Смотрите видеообзор матча Ястремская – Гофф

Отметим, что в течение поединка Даяна Ястремская сделала два эйса и одну двойную ошибку, реализовала 2 из 11 брейк-поинтов и выиграла 4 из 9 геймов на своей подаче.

Интересно. Для Даяны выход в 1/16 финала стал рекордным результатом на Ролан Гаррос. Ранее она никогда не преодолевала первый круг грунтового "мэйджора".

Напомним, что на Ролан Гаррос в одиночном разряде среди украинок осталась только одна представительница. 1 июня в 1/16 финала Элина Свитолина сыграет с Аной Богдан. Единственный раз они встречались в апреле этого года на Кубке Билли Джин Кинг и тогда победу одержала румынка в трех сетах.