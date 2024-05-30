Донна Векич – Марта Костюк 2:0 (7:5, 6:4)

Это был первый очный поединок между теннисистками. Он длился почти 2 часа, но, к сожалению, закончился победой хорватки в двух сетах, пишет 24 Канал.

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Векич очень уверенно начала матч, выиграв пять стартовых геймов. Украинка после этого сделала заявку на громкий камбэк, сравняв счет с тремя отыгранными сетболами во время своей серии.

Однако при счете 5:5 и 30:15 на своей подаче Марта Костюк не смогла дожать соперницу и отдала гейм, а затем и сет – 5:7.

Во второй партии теннисистки дважды обменивались брейками, а решающим стал девятый гейм. Векич третий раз в сете сделала брейк, на что украинка уже не смогла ответить своим, хотя и имела брейк-поинт.

Отметим, что в течение матча Марта сделала два эйса при восьми двойных ошибках, реализовала 5 из 15 брейк-поинтов и выиграла 4 из 11 геймов на своей подаче.

К слову. Лучшим результатом в карьере для Костюк остается выступление на Открытом чемпионате Франции в 2021 году. тогда она пробилась в 1/8 финала.

Напомним, что на Ролан Гаррос в одиночном разряде продолжают соревноваться две из шести украинок. Даяна Ястремская уже пробилась в 1/16 финала, а Элина Свитолина во втором круге играет с Диан Парри.