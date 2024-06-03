Бронзовый призер Олимпиады-2024 по теннису не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В 1/8 финала Элина Свитолина уступила в двух сетах 4-й ракетке мира из Казахстана Елене Рыбакиной 4:6, 3:6.

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После этого вылета в сетке Ролан Гаррос не осталось ни одной украинки.

После финального матча в Париже несколько изменится мировой рейтинг WTA. В онлайн-рейтинге Марта Костюк опережает Элину Свитолину и станет первой ракеткой Украины.

21-летняя киевлянка занимает 18-е место (2240 баллов). Зато Элина идет 21-й (2100 очков).

Даяна Ястремская занимает 26-ю позицию (1712 пунктов), а Ангелина Калинина – 46-я (1221 очков).

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