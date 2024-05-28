Ангелина Калинина (Украина) – Камила Осорио (Колумбия) 1:2 (6:3, 6:7, 1:4)

В Париже стартовал второй турнир серии Grand Slam в этом году. В женском соревновании на Ролан Гаррос принимают участие 128 спортсменок, среди которых стартовали шестеро украинок, пишет 24 Канал.

По теме Невероятный камбэк: Свитолина вырвала победу в драматическом матче первого круга Ролан Гаррос

Минус две украинки

В воскресенье свои матчи выиграли Марта Костюк и Даяна Ястремская, тогда как в понедельник с победы стартовала Элина Свитолина. К сожалению, другие три наших теннисистки уже покинули турнир.

Сначала Леся Цуренко не смогла доиграть матч против Донны Векич. А на следующий день досрочно снялась с поединка Ангелина Калинина. Уроженка Новой Каховки была близка к победе над Камилой Осорио из Колумбии (№71 WTA).

Первый сет остался за украинкой (6:3), а во втором Ангелина была в шаге от победы. При счете 5:5 Калинина сделала брейк и подавала на матч. Украинка имела аж три матч-поинта, но ни один из них не реализовала.

Читайте также Вверх ногами: теннисистка из США оригинально отпраздновала дебютный трофей WTA – эффектное видео

В итоге Осорио сравняла счет и вырвала сет на тайбрейке. А уже в третьем сете Ангелина досрочно завершила поединок при счете 1:4.

Также соревнования покинула и Юлия Стародубцева, которая успешно прошла квалификацию. Первая же соперница в основной стадии Кристина Букса стала на пути украинки – 4:6, 1:6. Таким образом, во втором раунде сыграют трое украинок. Расписание матчей следующее: