Элина Свитолина – Елена Рыбакина 0:2 (4:6, 3:6)

Теннисистки в четвертый раз противостояли на корте друг другу. Поединок длился 1 час 11 минут, после чего между соперницами, к сожалению, возобновился паритет, пишет 24 Канал.

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В начале матча украинка отдала свою подачу, однако сразу смогла сделать брейк в ответ. Решающим стал пятый гейм, в котором Свитолина отыграла лишь один из двух брейк-поинтов. В дальнейшем теннисистки защищали свою подачу, поэтому все закончилось со счетом 4:6.

Во втором сете Элина снова проиграла первый гейм, но не смогла ответить брейком. В девятом гейме представительница Казахстана заработала матчбол на подаче Свитолиной и со второй попытки его реализовала – 3:6.

Смотрите видеообзор матча Свитолина – Рыбакина

По ходу матча Элина Свитолина сделала пять эйсов при трех двойных ошибках, реализовала два из трех брейк-поинтов и выиграла 5 из 10 геймов на своей подаче.

Справка. В одиночном разряде на Ролан Гаррос Украину представляли 6 украинских теннисисток. Свитолина была единственной, кто дошел до 1/8 финала.

Отметим, что в четвертьфинале Елена Рыбакина встретится с Ясмине Паолини. Поединок запланирован на 4 июня.