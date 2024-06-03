Бронзова призерка Олімпіади-2024 з тенісу не змогла пробитись до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції. В 1/8 фіналу Еліна Світоліна поступилась у двох сетах 4-й ракетці світу із Казахстану Єлєні Рибакіній 4:6, 3:6.
До теми Далі без українок: Світоліна поступилася четвертій ракетці світу та залишила Ролан Гаррос
Зміна статусу найкращої тенісистки країни
Після цього вильоту у сітці Ролан Гаррос не залишилось жодної українки.
Після фінального матчу у Парижі дещо зміниться світовий рейтинг WTA. В онлайн-рейтингу Марта Костюк випереджає Еліну Світоліну та стане першою ракеткою України.
21-річна киянка посідає 18-те місце (2240 балів). Натомість Еліна йде 21-ю (2100 очок).
Даяна Ястремська займає 26-ту позицію 1712 пунктів), а Ангеліна Калініна – 46-та (1221 очок).
Як українські тенісистки виступали на Ролан Гаррос
- Вже у першому колі турнір покинула Юлія Стародупцева, яка програла 73-й ракетці світу з Іспанії Крістіні Буксі – 4:6, 1:6.
- Також у першому раунді Ролан Гаррос вилетіла Леся Цуренко, яка знялась по ходу першого сету матчу проти Донні Векіч – 6:5 (відмова українки).
- Ангеліна Калініна через травму знялась із гри проти колумбійки Каміли Осоріо у першому колі.
- Марта Костюк дісталась до 1/32 фіналу, де поступилась хорватці Донні Векіч – 7:5, 6:4. Українка здобула у Франції лише перемогу над представницею Бразилії Лаурою Пігоссі.
- Даяна Ястремська дійшла до 1/16 фіналу РГ. У першому колі українка переграла австралійку Айлу Томлянович, а у наступному раунді – китаянку Яфань Ван. Однак в 1/16 фіналу Даяна програла 3-й ракетці світу із США Коко Гофф.
- Світоліна на шляху до 1/8 фіналу здолала чешку Кароліну Плішкову (3:6, 6:4, 6:2), француженку Діан Паррі (6:4, 7:6) та румунку Ану Богдан (7:5, 6:2). Але поступилась казашці Єлєні Рибакіній.