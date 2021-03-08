Александр Усик и Джо Джойс до сих пор не могут определить сильнейшего в ринге, поэтому попытались посоревноваться в ловкости на территории соцсетей.

Я готов, Усик

В последние дни 34-летний Усик заявляет, что хочет провести бой против Джо Джойса в Украине. Украинец заявил, что ждет Джойса в Киеве на НСК "Олимпийский".

Примечательно Это было бы большим праздником для нашей страны, – Усик о бое в Украине

35-летний Джойс с юмором воспринял призыв Усика и заявил, что ждет украинца в ​​Великобритании. Усик ответил незамедлительно.

Александр заверил, что "сводит Джойса в школу" на Марсе. Британец принял вызов украинца.

"Я готов, Усик", – ответил Джойс и добавил свое лицо к космонавту на "красной планете".

Что известно о бое Усик – Джойс

Идея поединка между Усиком и Джойсом связана с противостоянием Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа. Усик – претендент на титул WBO Джошуа.

Однако Энтони решил встретиться с Фьюри. Поэтому в WBO решили, что Усик и Джойс, вероятно, встретятся за титул временного чемпиона.

Впоследствии Усик или Джойс встретятся с действующим обладателем титула, или же просто получат пояс, если чемпион откажется от защиты.

Пока Усик и Джойс не договорились об бое, ведь во время переговоров возникли проблемы. Сторону Усика якобы не устроило предложение Джойса.

Фрэнк Уоррен, менеджер Джойса, предположил, что бой может состояться в мае – июне 2021 года.



Усик – Джойс / Инфографика Спорт 24