По словам женщины, пока Марадона насиловал ее, за дверью стояла ее мать, которую он не пускал в дом.

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"Мама пришла в дом, но Марадона не хотел открывать дверь. Он закрыл мне рот, чтобы я не кричала, и надругался надо мной. Моя мама стояла по другую сторону двери. Мама стучала и плакала за дверью, потому что знала, что мы там", – рассказала Альварес.

Позже Марадона забрал Мавис Альварес с собой в Аргентину против ее воли и держал взаперти. По словам женщины, за разрешением вывезти ее из страны Марадона обращался к тогдашнему лидеру Кубы Фиделю Кастро.

Сейчас Мавис впервые через 20 лет вернулась в Буэнос-Айрес, чтобы дать показания в суде по делу о торговле людьми. Обвиняемыми проходят пять человек из окружения Марадоны, который умер в ноябре прошлого года в возрасте 60 лет.

Годовщина смерти Марадоны