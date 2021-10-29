Семья Марадоны от такой идеи не в восторге
Барселона и Бока Хуниорс объявили о проведении памятного матча в честь Диего Марадоны. Однако от такой идеи не в восторге дочери самого аргентинца.
К теме Барселона и Бока Хуниорс сыграют матч посвященный легенде Диего Марадоне
Они раскритиковали идею такого поединка, который будет посвящен к первой годовщине со дня смерти легенды футбола. Клубы сыграют в Кубке Марадоны.
Семья Марадоны раскритиковала одного из организаторов исторического матча.
Этот парень подошел к моему отцу как болельщик, а теперь утверждает, что имеет имиджевые права на его имя. Он утверждает, что его дети не имеют никаких прав,
– заявили члены семьи аргентинца.
Дочери Диего уверены, что со смерти их отца просто делают бизнес, проведя такую игру. Отметим, что Барселона и Бока Хуниорс – клубы, за которые ранее выступал Марадона.
- Сердце легенды футбола остановилось 25 ноября 2020 года. Причиной смерти стал острый отек легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности. Его сердце было вдвое больше нормального.
- Перед этим Диего перенес операцию на мозге. Марадона покинул этот мир в возрасте 60 лет.