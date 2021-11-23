За словами жінки, поки Марадона ґвалтував її, за дверима стояла її мати, яку він не пускав до хати.

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"Мама прийшла в будинок, але Марадона не хотів відчиняти двері. Він закрив мені рота, щоб я не кричала, і поглумився наді мною. Моя мама стояла по інший бік дверей. Мама стукала і плакала за дверима, бо знала, що ми там", – розповіла Альварес.

Пізніше Марадона забрав Мавіс Альварес із собою в Аргентину проти її волі і тримав під замком. За словами жінки, за дозволом вивезти її з країни Марадона звертався до тодішнього лідера Куби Фіделя Кастро.

Зараз Мавіс вперше через 20 років повернулася до Буенос-Айресу, щоб дати свідчення в суді у справі про торгівлю людьми. Обвинуваченими проходять п'ятеро людей з оточення Марадони, який помер у листопаді минулого року у віці 60 років.

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