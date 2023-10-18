Гол-шедевр не оставил выбора: назван лучший игрок матча Мальта – Украина

Во вторник, 17 октября, подопечные Сергея Реброва сыграли свой седьмой матч в отборе к Евро-2024. Соперником был аутсайдер группы – сборная Мальты.

Несмотря на сложный старт, сборная Украины смогла собраться и одержала волевую победу. Благодаря ей "сине-желтые" вернули себе вторую позицию в группе.

Читайте также Пропустили гол, но вернулись в игру, – Ребров оценил сложную победу Украины над Мальтой

Кто стал Львом матча Мальта – Украина

В течение матча болельщики выбирали лучшего игрока матча. По его итогам приз получил Михаил Мудрик, который отметился дебютным голом в официальных матчах за сборную Украины и набрал 66 процентов голосов.

За ним финишировали Артем Довбык (10) и Георгий Судаков с Александром Зинченком – по 6.



Мудрик стал "Львом матча" против Мальты / УАФ

Напомним, что после 7 сыгранных матчей сборная Украины набрала 13 зачетных пунктов. В настоящее время подопечные Реброва занимают проходное второе место в группе С. Третьей идет сборная Италии, которая проиграла в параллельном моче Англии и теперь отстает на три балла от Украины, но сыграла на один матч меньше.