Матч национальных сборных Украины и Италии состоится 20 ноября на поле "БайАрены" в немецком Леверкузене. По просьбе Украинской ассоциации футбола руководство клуба Байер любезно согласилось предоставить свой стадион для организации этого поединка.

Важно Украина в отборе на Евро-2024: результат, календарь матчей и турнирная таблица

Стадион в Леверкузене был построен в 1958 году. В 2009 году на стадионе прошла реконструкция. Сейчас вместительность арены составляет 30210 зрителей, однако на международные матчи это количество уменьшается до 29412 зрителей.

Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.



"БайАрена" в Леверкузене примет матч сборной Украины против Италии / фото Wikipedia

Украине нужно побеждать в этом матче, чтобы получить шанс выйти на Евро-2024. Правда, перед этим нужно также победить сборные Северной Македонии (14 октября) и Мальты (17 октября).

Вдали от дома: четыре страны, четыре стадиона

Стадион в немецком Леверкузене станет уже четвертым "домом" для сборной Украины в матчах отбора на Евро-2024. Из-за российского военного вторжения Украина не может принимать международные спортивные соревнования. Потому и футбольная сборная, и клубы свои международные матчи вынуждены проводить за пределами Украины.

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Первой "домашней" ареной для украинцев в отборе на Евро-2024 стал стадион Антона Малатинского в словацкой Трнаве. Там наша команда принимала сборную Мальты и минимально одолела ее со счетом 1:0.

Второй домашний матч для украинцев был против Англии. Эту игру решили провести в Польше – на "Тарчински арена" во Вроцлаве. Игра закончилась со счётом 1:1.

14 октября украинцы проведут матч против сборной Северной Македонии. Команды встретятся в Чехии – на "Эпет арена" в Праге.

И уже заключительный матч наша команда проведет в Германии – в Леверкузене против Италии на "БайАрене".

До этого Украина никогда не проводила свои матчи на этом стадионе. Зато здесь иногда свои матчи проводила сборная Германии. В общей сложности таких восемь. Впервые здесь "бундестим" сыграл в 1991 году. А последний – в 2018 году, когда в товарищеской игре принимал Саудовскую Аравию. Сейчас Германия готовится принимать матчи Евро-2024. В общей сложности игры чемпионата Европы состоятся на десяти стадионах в десяти городах Германии, но Леверкузен и "БайАрена" в этот перечень не попали.

Стоит отметить, что в этом сезоне донецкий Шахтер тоже выбрал "домом" для международных матчей Германию – игры Лиги чемпионов "горняки" решили проводить в Гамбурге.