Матч национальных сборных Украины и Италии состоится 20 ноября на поле "БайАрены" в немецком Леверкузене. По просьбе Украинской ассоциации футбола руководство клуба Байер любезно согласилось предоставить свой стадион для организации этого поединка.
Важно Украина в отборе на Евро-2024: результат, календарь матчей и турнирная таблица
Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.
"БайАрена" в Леверкузене примет матч сборной Украины против Италии / фото Wikipedia
Украине нужно побеждать в этом матче, чтобы получить шанс выйти на Евро-2024. Правда, перед этим нужно также победить сборные Северной Македонии (14 октября) и Мальты (17 октября).
Вдали от дома: четыре страны, четыре стадиона
Стадион в немецком Леверкузене станет уже четвертым "домом" для сборной Украины в матчах отбора на Евро-2024. Из-за российского военного вторжения Украина не может принимать международные спортивные соревнования. Потому и футбольная сборная, и клубы свои международные матчи вынуждены проводить за пределами Украины.
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Первой "домашней" ареной для украинцев в отборе на Евро-2024 стал стадион Антона Малатинского в словацкой Трнаве. Там наша команда принимала сборную Мальты и минимально одолела ее со счетом 1:0.
Второй домашний матч для украинцев был против Англии. Эту игру решили провести в Польше – на "Тарчински арена" во Вроцлаве. Игра закончилась со счётом 1:1.
14 октября украинцы проведут матч против сборной Северной Македонии. Команды встретятся в Чехии – на "Эпет арена" в Праге.
И уже заключительный матч наша команда проведет в Германии – в Леверкузене против Италии на "БайАрене".
Стоит отметить, что в этом сезоне донецкий Шахтер тоже выбрал "домом" для международных матчей Германию – игры Лиги чемпионов "горняки" решили проводить в Гамбурге.