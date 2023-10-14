Отбор к Евро-2024 будет продолжаться до ноября 2023 года, но уже в октябре стали известны имена первых сборных, присоединившихся в финальной части футбольного праздника к его хозяйке – Германии. Напомним, что страна-хозяйка автоматически попадает на чемпионат Европы, пишет 24 Канал.

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Победы 6-го тура, выведшие на чемпионат Европы

Сборная Бельгии даже в меньшинстве сумела обыграть Австрию на выезде 2:3 и досрочно выйти на Евро-2024. Дубль в том поединке оформил вингер бельгийцев Додо Лукебакио, а победный гол для гостей оформил Ромелу Лукаку.

Бельгия после 6 туров набрала 16 очков. Второй идет Австрия, в котором на 3 балла меньше, чем у лидера группы "F".

Пополнила этот список сборных на Евро-2024 еще две национальные команды – Франция и Португалия. Французы дважды в течение двух таймов отличились в воротах Нидерландов. Дубль оформил Килиан Мбаппе. Лишь на 83-й минуте Квилиндсхи Гартман сократил отставание хозяев до одного гола, но больше нидерландцев не хватило – 1:2.

Французы с 18 очками единолично лидируют в группе "В" после 6 туров. Ближайшим конкурентом их является Греция, набравшая 12 баллов.

Не менее интересна была игра 6-го тура, в которой Португалия принимала Словакию. Уже в первом тайме голы Гонсалу Рамуша и Криштиану Роналду обеспечили хозяевам комфортные 2:0 на табло. Однако словаки не сдались и дважды смогли вплотную приблизиться в счете. Могла быть в матче даже боевая ничья, если бы не второй гол Роналду в ворота Словакии на 72-й минуте встречи. Криштиану оформил дубль и досрочно вывел свою сборную на чемпионат Европы, который в 2024 году состоится в Германии – 3:2.

Португалия без потерь очков и с 21 баллом в активе идет на первом месте в группе "J". Вторую позицию занимает как раз Словакия – 13 пунктов.

Кто вышел на Евро-2024

Германия (хозяйка турнира)

Португалия

Франция

Бельгия

К слову. Свой матч в отборе на Евро-2024 14 октября проведет и Украина, которая примет в Праге Северную Македонию. Начало встречи в 16:00 (по Киеву).