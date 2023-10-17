Очень непростым оказался матч против аутсайдера группы С для подопечных Сергея Реброва. Однако "сине-желтые" сумели одержать волевую победу (3:1), пишет 24 Канал.

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Украинцы первыми пропустили мяч. Ошибками в центре защиты воспользовался форвард Мальты Мбонг. Однако впоследствии "сине-желтые" сумели переломить ход встречи.

Сначала Судаков озадачил соперника своей неловким ударом, после которого в свои ворота отправил Камендзули. А затем Довбик с пенальти вывел нашу команду вперед.

А финальную точку в этом нервном поединке поставил Михаил Мудрик. Вингер Челси в фирменном стиле совершил рывок левым флангом, завершившим эффектным голом в ворота Мальты. К слову, этот гол стал дебютным для Михаила в сборной Украины.

Видео гола Мудрика