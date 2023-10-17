Мальта – Украина 1:3

Голы: Пол Мбонг, 12 – Камензули, 38 (аг), Довбик, 43 (пен), Мудрик, 85

Сборная Украины вышла на финишную прямую по отбору на Евро-2024. В предпоследней игре квалификации команда Реброва приехала в гости к аутсайдеру группы Мальты, пишет 24 канал.

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Украина – безоговорочный фаворит

"Сине-желтые" ведут активную борьбу за прямой выход на чемпионат Европы. Перед отчетной встречей Украина шла третьей, имея поровну баллы с Италией. Правда, у "Скуадры Адзуры" есть матч в запасе.

Победа над Мальтой была обязательной программой для подопечных Реброва, даже несмотря на потерю Степаненко. На этот раз тренер с первых минут выпустил Сидорчука, Ваната и Караваева, усадив на скамью Зубкова и Коноплю.

Шок на старте и везение перед перерывом

Игра ожидаемо проходила по инициативе нашей команды, но Мальте удалось ошеломить Украину. Нвоко запустил Пола Мбонга по центру, тот легко убежал от Матвиенко и мощно пробил по воротам. Трубин явно этого не ожидал, пропустив между ног.

Видео гола Мбонга:

Это вынудило хозяев закрыться и полностью отдать мяч Украине. Нашим игрокам долго не удавалось организовать что-то приличное, но фортуна в конце первого тайма улыбнулась "сине-желтым".

Первоначально Георгий Судаков вместо удара с убийственной позиции решил прострелить вдоль лицевой линии. К счастью, под мяч подставился Камензули, срезавшему снаряд в свои ворота.

Видео автогол Камензули:

А уже через четыре минуты Мудрик заработал пенальти. Игрок Челси пошел в дриблинг в чужой площадке и был сбит. Удар с отметки мощно реализовал Артем Довбик.

Гол Довбика с пенальти:

Рискованный второй тайм

Такое расписание позволило нашей команде играть во втором тайме по счету. Мальта же не отсиживалась в защите и несколько раз неплохо выбегала к воротам Трубина, однажды даже попала в перекладину.

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Киперу Бенфики также пришлось несколько раз вступить в игру. Украина могла развить успех после ударов Мудрика, Судакова, Зубкова, Довбика и даже Конопли. Все-таки забить удалось Мудрику, впервые в футболке сборной.

За пять минут до конца игры вингера Челси удался суперудар из-за пределов штрафной. Это явилось окончательным приговором для мальтийцев. Украина одержала вторую победу в отборе на Евро и поднялась на второе место в группе.

Видео гола Мудрика:

Шансы Украины улучшились

Это стало возможным благодаря проигрышу Италии на выезде англичанам, уже оформившим выход на Евро. "Сине-желтые" имеют три очка преимущества, но у итальянцев есть матч в запасе.

Следующий тур Украина пропускает, тогда как Италия будет играть против Северной Македонии. После этого украинцы сыграют горловую встречу с чемпионами Европы 20 ноября в Леверкузене.

Если подопечные Спаллетти обыграют македонцев, то Украину в последнем туре устроит победа. В случае потери очков от итальянцев в игре с балканцами подопечных Реброва устроит ничью.

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Также у Украины должна быть дополнительная опция для выхода на Евро даже в случае проигрыша гонки итальянцам. "Сине-желтые" попадут в плей-офф, если одна из следующих команд гарантирует себе прямой выход на чемпионат Европы: