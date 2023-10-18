Первые два гола в матче забивали исключительно хозяева поля. Сначала на 12-й минуте Мбонг шокировал Трубина и открыл счет во встрече. А ближе к концу тайма уже постарался Камензули, оформивший курьезный автогол в собственные владения в пользу Украины.

Подробнее об игре Украина не без везения обыграла Мальту и улучшила шансы на выход на Евро: видео голов

Ребров: В первом тайме мы сами себе создали проблемы

Еще до перерыва "сине-желтым" удалось повести в счете. Мудрик заработал на соли пенальти, реализованном Довбиком. Команды ушли на перерыв с разницей в один мяч в пользу Украины – 1:2.

Только за 5 минут до конца матча подопечные Реброва наконец-то увеличили свое преимущество на табло. Это полностью заслуга Мудрика, протянувшего мяч на классно пробившийся из-за пределов штрафной площадки. Гол Михаила установил окончательный счет поединка – 1:3, победа украинской сборной, позволившая им не выпасть из борьбы за прямую путевку на Евро-2024.

Любопытно! В параллельном матче отбора на Евро 17 октября Англия обыграла Италию, которая является прямым конкурентом нашей сборной – 3:1.

После поединка эмоциями поделился главный тренер украинцев Сергей Ребров. Наставник рассказал, что в первом тайме его команда сама себе создала проблемы, которые нужно исправлять. Украинцы первыми пропустили, но смогли вернуться в игру после шокирующего гола.

Сергей Станиславович заверил, что игра была тяжелой, но он поблагодарил команду за победу над мальтийцами, которая была очень стратегически важной. Однако Ребров добавил, что "сине-желтым" следует задуматься над своей игрой, чтобы улучшить ее.

О дебютном голе Мудрика за сборную

Оценил Ребров и дебютный гол Мудрика за сборную Украины, да еще и в каком стиле.

"Мы все его поздравили. Это очень важный шаг для Михаила. Он забил, создавал моменты для себя и партнеров. Получили важные три очка, двигаемся дальше", – ответил тренер "сине-желтых".

Не обошлось на пресс-конференции украинского наставника и без комплиментов в сторону соперника.

Соперники играли здорово сегодня. А у нас была проблема – мы позволяли мальтийцам создавать слишком много моментов. У хозяев не было турнирной мотивации, они хотели показать хорошую игру перед своими трибунами. Думаю, им это удалось. Как я уже сказал, проблема была у нас, особенно в первом тайме, где на нас давил результат,

– сказал Ребров.

Коуч прокомментировал далеко не лучшую игру своей команды, да еще и матчи против аутсайдера группы.

Для Украины всегда тяжело играть против сильно закрывающихся соперников. Это показала и наша предыдущая встреча с Мальтой. Это очень компактная команда. Любой сборной тяжело в таких условиях, если не забить быстрый гол. А в особенности если ты пропускаешь. Но мы пытались вернуться, забили два мяча, очень важно было это сделать в первом тайме. Во втором мы не создали много моментов, но атаковали, пытались забить третий мяч, чтобы чувствовать себя более комфортно,

– заявил вождь "сине-желтых".

Также Ребров рассказал, как в сборной реагировали на неожиданную победу "молодежки" Украины над Англией. Сергей Станиславович рассказал, что поздравил Уная Мельгосу с тремя баллами и отметил важность этой победы. Ведь не каждый матч удается обыграть топовую сборную Европы.

Обратите внимание! Свой финальный матч на Евро-2024 Украина проведет 20 ноября против Италии. Перед этим поединком "сине-желтые" вернули себе первое место в группе "С" – 13 баллов. Однако итальянцы уступают нашей сборной всего 3 очка. Англия досрочно вышла на Евро-2024, которое примет Германия.